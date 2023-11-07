ЄС може розпочати переговори про вступ України у березні 2024 – ЗМІ

Європейський Союз може підтримати початок переговорів про вступ для України та Молдови, а також надати Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами.

Про це повідомив журналіст, редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

За його словами, попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють усі 27 держав-членів ЄС, на присвяченій розширенню зустрічі 6 листопада.

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– Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі, – стверджує кореспондент.

За його словами, щодо України й Молдови – відкрити переговори про вступ до ЄС, ймовірно, у березні 2024 року, а щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку.

Два чиновники ЄС повідомили агентству Reuters, що 8 листопада очільник Європейської ради Шарль Мішель порекомендує почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою за умови виконання відповідних умов.

Це може свідчити про те, що формальні перемовини з Києвом і Кишиневом можуть розпочатися вже наступного року. Однак звіт Єврокомісії, в якому йдеться і про інших претендентів на членство в ЄС, ще належить доопрацювати до остаточної публікації.

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