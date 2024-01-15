Подбитый Ил-22 дотянул до Анапы, но восстановлению не подлежит — Игнат

Российские войска потеряли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО), а также воздушный командный пункт Ил-22. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Ил-22 таки дотянул до Анапы, однако не подлежит восстановлению.

— Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто восстановлению не подлежит. Как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет. Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь, и 200-е (условное обозначение для погибших, — Ред.), — утверждает Игнат.

Как были сбиты Ил-22 и А-50

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был и остается приоритетной целью для Украины. Игнат отметил, что до сих пор уничтожение борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил ВСУ.

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Однако воздушный командный пункт Ил-22 тоже был поражен. Игнат отметил, что гордится службой в Воздушных силах ВСУ.

Вечером 14 января российские войска потеряли воздушный командный пункт Ил-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО), которые находились во время удара над акваторией Азовского моря.

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