Трамп после победы в Айове пообещал быстро закончить войну в Украине

45-й президент США Дональд Трамп, победив на предварительном голосовании в штате Айова, заявил об амбициях в случае возвращения на пост главы Белого дома в 2024 году.

Он заверил своих избирателей, что “быстро решит проблему военного конфликта” в Украине, поскольку, по его словам, прекрасно ладит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом политик заявил во время выступления перед американскими избирателями.

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— Мы с Путиным прекрасно ладим. Просто прекрасно. И это скорей хорошо, чем плохо, — обозначил Трамп.

Также он добавил, что хорошо знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому может привлечь его к трехсторонним переговорам.

— Я могу привлечь и Зеленского, мы вместе очень быстро это решим. Этой войны не должно было случиться, — резюмировал американский политик и бизнесмен.

Напомним, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, опасения в украинском обществе и отчасти политикуме о том, что победа Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может негативно отразиться на военной помощи нашему государству, неоправданны.

Именно Трамп начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6 и передал нашей стране первые Джавелины.

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