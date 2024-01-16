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Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове: что это значит

Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительном голосовании в Айове, закрепив свой статус лидера на праймериз Республиканской партии.

45-летний губернатор Флориды Рон ДеСантис занял второе место, опередив 51-летнюю Никки Хейли, бывшего посла ООН, поскольку они борются за право стать главной альтернативой Трампу.

Трамп победил с беспрецедентным отрывом на республиканских выборах в Айове.

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По данным Edison Research, после подсчета 95% ожидаемых голосов, Трамп имел 51%, тогда как ДеСантис — 21%, а Хейли — 19%. Наибольшее преимущество на республиканских кокусах в Айове было у Боба Доула в 1988 году — 12,8 процентных пунктов.

Выборы президента США — Трамп побеждает на кокусах в Айове

CNN

После голосования Трамп поблагодарил жителей Айовы за поддержку и заявил, что сейчас настало время для всей страны объединиться.

Кандидат Рамасвами поддерживает Трампа

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о приостановке своей предвыборной кампании. Он решил поддержать Дональда Трампа.

— Сегодня вечером я позвонил Дональду Трампу, чтобы сказать ему, что я поздравляю его с победой. И теперь у него будет моя полная поддержка на пост президента, — сказал республиканец.

Рамасвами планирует отправиться в Нью-Гэмпшир, чтобы завтра на встрече поддержать Трампа перед праймериз.

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Кокусы в Айове

15 января в штате Айова состоялись партийные выборы, которые называются кокусы. Кстати, в большинстве штатов Америки партийные выборы называют праймериз.

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Праймериз могут происходить в течение дня, а вот кокусы проводят именно вечером. Сначала сторонники кандидатов выступают с речами, а уже потом происходит голосование, которое может быть закрытым или открытым.

Избирательный процесс в Айове довольно сложный, поэтому начинают заранее. Все президентские кампании начинаются именно с Айовы.

Кокусы организуют сами политические партии. Праймериз организовывают власти штатов.

Сама по себе победа в этом штате ничего не значит. Если Дональд Трамп победит с существенным отрывом в первых трех штатах — Айове, Нью-Гемпшире и Южной Каролине — наиболее вероятно он станет единственным кандидатом от Республиканской партии на выборах-2024.

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Источник: CNN, Голос Америки
Выборы в США, Дональд Трамп, республіканці, Рон ДеСантіс
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