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К тому времени Россия будет уже уничтожена: Данилов о возможности нападения РФ на НАТО

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНИАН

Авторы скандальной статьи немецкой газеты Bild о вероятности нападения России на страны Североатлантического альянса в 2025 году могут быть правы.

При этом у членов НАТО есть возможность предотвратить эту угрозу, если они продолжат усиленно помогать Украине на поле боя с оккупантами.

Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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— Как говорится, в мире все может произойти. Однако я думаю, что к тому времени Россия будет уже уничтожена, если наши друзья и партнеры будут занимать максимально активную позицию помощи нам именно с современным оружием поражений, — подчеркнул он.

Данилов добавил, что Украина продолжает противостоять агрессии диктаторского режима, чьи аппетиты не ограничены только нашей страной.

— Поэтому если некоторые государства будут просто наблюдать “из-за угла”, чем все закончится, то, еще раз повторю, все может случиться, хотя я в это не верю. Я верю, что мы победим, хотя будет сложно, — резюмировал политик.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в ближайшие годы Россия может представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

Способность предотвратить новые военные амбиции Москвы целиком зависит от того, как западные государства продолжат сплочаться вокруг Украины, оказывая ей военную и финансовую поддержку.

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Источник: 24 канал
Алексей Данилов, СНБО, Россия-НАТО
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