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У нас есть три-пять лет на подготовку: Каллас о вероятной агрессии РФ против НАТО

Кая Каллас
Фото: Офис президента

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в ближайшие годы Россия может представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

Способность предотвратить новые военные амбиции Москвы целиком зависят от того, как западные государства продолжат сплочаться вокруг Украины, оказывая ей военную и финансовую поддержку.

— С точки зрения стран Балтии у России все еще достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в нашем регионе, — сказала глава эстонского правительства, ссылаясь на данные разведки.

Каллас добавила, что такой сценарий возможен при заключении перемирия в Украине, однако не уточняет, когда именно такое может произойти.

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— У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к прямой агрессии РФ по отношению к государствам в составе Североатлантического блока, — резюмировала она.

Напомним, немецкий таблоид Bild опубликовал документы, согласно которым в феврале 2024 года может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Германия якобы готовится к гибридной атаке россиян на восточный фланг блока.

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Источник: The Times
Война в Украине, Естонія, Кая Каллас, Россия-НАТО
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