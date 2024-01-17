Це серйозний натяк: експерт спрогнозував, чи буде війна між НАТО і Росією

НАТО усвідомлює та розуміє загрозу, яка несе Російська Федерація, тому країни Заходу намагаються швидкими темпами нарощувати бойовий потенціал, навіть надаючи військову підтримку Україні.

Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Якою може бути війна між НАТО і РФ

Захід зрозумів загрозу від Росії – це було визначено результатами Вільнюського саміту, коли було ухвалено рішення про розгортання 300 тис. угруповання на кордонах НАТО, звернув увагу Грабський.

Зараз дивляться

– Захід зрозумів загрозу від Росії, коли він в авральному порядку прийняв до складу НАТО Фінляндію, і зараз закінчує переговори щодо долучення Швеції. Це більш ніж зрозуміла відповідь Заходу, який зараз швидкими темпами намагається нарощувати свій бойовий потенціал, зокрема, допомагаючи Україні, – вважає він.

Військовий експерт зазначив, що можливий початок війни між НАТО та Росією – це один з багатьох варіантів розвитку подій.

– Цей сценарій – це один з багатьох варіантів розвитку подій, які можуть мати місце. І я натякав, що концентрація російської армії не обов’язково означає, що вона буде використана лише проти України. Вона може бути розгорнута проти Балтійських країн – найбільш вразливої частини оборони НАТО, і Польщі. Не дарма у російських джерелах так широко обговорюється питання так званого Сувальського коридору, що може бути серйозним натяком і загрозою для них, – наголосив аналітик.

Чи триває підготовка НАТО до війни з РФ

Нещодавно німецьке видання Bild опублікувало статтю про те, що НАТО готується до війни з Росією. Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що цей матеріал ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

За його словами, журналісти отримали для ознайомлення навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією. Сартс стверджує, що нібито він спрямований на перевірку військових можливостей в певній сфері.

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