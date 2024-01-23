У Києві все нормально: Фіцо цинічно прокоментував атаку на столицю 23 січня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірний візит до Києва після масованої атаки 23 січня, зазначив, що в українській столиці нібито триває нормальне життя.

Політик також зазначив, що в Україні другий рік продовжується “локальний конфлікт”.

— Ви серйозно думаєте, що у Києві війна? Ви що, жартуєте? Прошу вас, сподіваюся, ви несерйозно. Їдьте туди, і ви побачите, що у місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя, — сказав Фіцо.

Водночас політик зазначив, що Україну все ж таки відвідає 24 січня, проте приїде до Ужгорода.

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Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що Україна має віддати Росії частину своєї території, щоби припинити війну.

На це одразу відреагувало МЗС у Києві, наголосивши, що не може бути жодного компромісу щодо територіальної цілісності нашої держави.

Джерело : Reuters

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