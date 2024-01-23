В ЕС достигли прогресса во введении налога на прибыль от замороженных средств РФ — СМИ

Европейский Союз продвигается в реализации планов по введению налога на прибыль, полученную от замороженных активов российского центрального банка, но при этом решил не конфисковывать обездвиженные деньги, пишет Bloomberg.

По данным агентства, министры иностранных дел ЕС дали политическое одобрение на введение налога на прибыль в понедельник, и в конце этой недели он будет обсуждаться послами стран блока, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее вторжением. ЕС, страны Группы семи и Австралия заморозили около $283 млрд активов российского Центробанка в виде ценных бумаг и наличных денег, причем более двух третей этих активов остаются в ЕС. Большая часть активов в ЕС находится в клиринговой палате Euroclear, где в прошлом году они заработали около €3 млрд.

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Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил журналистам в понедельник, что на встрече министров иностранных дел стран блока был достигнут прогресс в вопросе налога на сверхдоходы, и что обсуждение будет продолжено.

— Я убежден, что мы можем продвинуться вперед по этому вопросу, — заявил в интервью Bloomberg министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС.

При этом Bloomberg, ссылаясь на свои анонимные источники, указывает, что группа стран, включая Германию, дала понять, что они против ареста российских активов из-за юридических проблем.

Винсент Ван Петегем также рассматривает этот вариант в критическом свете.

— Я немного более неохотно отношусь к этому, поскольку считаю, что нам нужно глобальное равное игровое поле, и мы также должны быть уверены, что это юридически обосновано и не может повлиять на финансовую стабильность системных институтов, таких как Euroclear, — сказал он.

Изъятие активов РФ и помощь Украине

В прошлом году Служба внешних сношений ЕС предложила многоступенчатый процесс, в рамках которого первоначально будут выявлены соответствующие активы и определены действия, которые центральные депозитарии ценных бумаг, хранящие эти средства, должны предпринять, прежде чем будут предприняты следующие шаги.

Эти шаги будут определять порядок применения налога на прибыль, полученную от замороженных активов, и перечисления средств в бюджет ЕС для использования в интересах Украины. Перед перечислением средств будут вычитаться расходы и национальные налоги, сообщало ранее агентство Bloomberg.

США недавно дали понять, что они могут быть готовы к полному изъятию активов. Однако даже менее значительный шаг по налогообложению прибыли продвигается в ЕС медленно, поскольку несколько стран-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием этого шага на стабильность евро.

Кроме того, дебаты о помощи Украине достигли критической точки, и возникли вопросы о неотложных потребностях страны, охваченной войной. Около 100 миллиардов долларов помощи по-прежнему остаются в тупике из-за политических процессов в Вашингтоне и Брюсселе.

Источник : Bloomberg

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