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Процентов недостаточно. Украина хочет получить все замороженные активы РФ — Минюст

меморіал слави Київ
Фото: УНИАН

Украина заявила западным союзникам, что процентов, начисленных от замороженных российских активов, будет недостаточно для компенсации ущерба, нанесенного войной. Киев надеется получить эти активы в полном объеме.

Об этом сообщает Reuters.

По оценкам Украины, для восстановления страны понадобится $400 млрд. Эта сумма может удвоиться, если учесть компенсацию жертвам войны.

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Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что партнеры Киева рассматривают возможность введения налога на доходы от замороженных российских активов. Киев приветствует такую идею, но считает ее недостаточной.

По ее словам, не было “никакой альтернативы” решению о полной конфискации активов и передаче их Украине.

Мудрая отметила, что такое решение требует политической воли, и поэтому “особенно опасно, если дополнительные инициативы будут считаться успешным решением всех проблем”.

— Любые альтернативы, какими бы искренними и благородными они ни были, генерируют недостаточные средства и могут быть исключительно как промежуточный и достаточно быстрый вариант сбора нескольких миллиардов на насущные потребности восстановления Украины, — пояснила она.

Ранее лидеры ЕС поддержали планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных активов РФ, для помощи Украине.

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Источник: Reuters
активи РФ, Война в Украине, Украина
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