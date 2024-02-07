Такер Карлсон, которого Трамп видит вице-президентом, взял интервью у Путина

Скандально известный бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, которого иногда называют “американским Соловьевым” из-за его пророссийской пропагандистской риторики, взял интервью у президента РФ Владимира Путина во время своего визита в Москву.

Об этом сам Карлсон 6 февраля заявил в своем несколько минутном видео, опубликованном в X (бывшая соцсеть Twitter).

Такер Карлсон интервью с Путиным

Этому предшествовало видео российских медиа о том, что что Карлсон приехал в столицу России, где он был замечен в Большом театре.

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— Мы в Москве этой ночью. Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Мы сделаем это вскоре, — говорит Карлсон в видео.

Бывший телеведущий также заявил, что готовился к интервью с российским диктатором на протяжении нескольких месяцев. Он также добавил, что интервью выйдет на его сайте tuckercarlson.com, а американский миллиардер Илон Маск, который является владельцем X (Twitter), якобы пообещал не блокировать интервью с Путиным.

Примечательно, что ранее Маск неоднократно помогал с распространением видео Такеру Карлсону на платформе X, репостя и комментируя его шоу, после того, как пропагандиста уволили с Fox News.

В своем коротком видео Такер Карлсон также заявил, что якобы обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

О том, что интервью между Путиным и Карлсоном уже было снято, заявил Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции Эхо Москвы, которая критиковала Кремль до того, как была закрыта в ходе репрессий против свободы СМИ.

— Как я понимаю, Такер Карлсон получил желаемого, — написал Венедиктов на сайте X.

Кто такой Такер Карлсон

Карлсон был ведущим программы Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, после чего был уволен телеканалом в апреле 2023 года без официального объяснения причин.

После своего увольнения Карлсон запустил собственное шоу в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Его обвиняли в том, что он повторяет риторику Кремля в связи с войной России против Украины: в его комментариях прослеживалась поддержка Путина и критика президента Украины Владимира Зеленского, и эта позиция заслужила похвалу российских пропагандистов.

Так, к примеру, в августе 2023 года главный редактор кремлевского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Карлсон попросил у нее интервью с Путиным, добавив, что консервативный комментатор “отлично справляется со своей работой”.

Карлсон не подтвердил правдивость утверждений Симоньян, хотя в следующем месяце он заявил швейцарскому журналу Die Weltwoch, что пытался взять интервью у Путина, но “правительство США остановило меня”, не уточнив при этом, что он имеет ввиду.

Другой американский телеканал, CNN, называл Карлсона одним из ведущих, который активно распространяет на широкую аудиторию информации о теориях заговора. Среди таких конспирологий были идеи Карлсона про результаты выборов в США и пандемии коронавируса.

Кроме того, в ноябре 2023 года бывший президент США Дональд Трамп, который планирует баллотироваться на президентские выборы в 2024 году, заявил, что рассматривает Такера Карлсона на место вице-президента Штатов, если выиграет на выборах.

Фото: скриншот из видео / Tucker Carlson

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