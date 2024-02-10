Слова Путина в интервью о причинах войны в Украине являются абсурдными – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал насмешкой заявления российского президента Владимира Путина в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

— Это интервью — насмешка над реальными действиями, совершенными Россией в Украине. Путин рассказывает абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны, – отметил немецкий канцлер.

По его словам, у Путина есть желание аннексировать часть Украины, а все истории, которые рассказывают по этому поводу, не меняют то, что именно это является целью его империалистического стремления.

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Олаф Шольц заявил, что война в Украине может закончиться в любой момент, но не так, как это представляет себе Путин — путем капитуляции Украины, в результате он сам прекратит войну и создаст условия для мирного решения.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало интервью Путина российской спецоперацией.

Заметим, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону обвинил поляков в том, что именно Польша спровоцировала Третий Рейх напасть на нее в 1939 году. По его словам, Варшава “заигралась” и была “слишком несговорчивой”.

В Польше возмутились тем, что американский журналист подыгрывает путинским нарративам.

А в России на диктатора Путина подали заявление в следственный комитет РФ — за реабилитацию нацизма.

Что известно о бывшем ведущем Fox News Такера Карлсона, который взял интервью у Путина, читайте в материале.

Источник : Deutsche Welle

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