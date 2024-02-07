Такер Карлсон может попасть под санкции за интервью с Путиным — Newsweek

Скандальный бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который является сторонником теории заговоров, может попасть под санкции Европейского Союза.

Во вторник он заявил, что вскоре выпустит интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на слова нынешних и бывших членов Европейского парламента.

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Кто предлагает ввести санкции против Такера Карлсона

Евродепутат и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт сказал, что работа Карлсона в России может привести к тому, что он окажется в конфликте с ЕС.

— Поскольку Путин — военный преступник, а ЕС накладывает санкции на всех, кто помогает ему в этом, кажется логичным, чтобы Служба внешних дел также рассмотрела его дело (чтобы против Карлсона ввели санкции, — Ред.), — сказал Верхофстадт.

Издание пишет, что до гипотетического введения санкций против Карлсона “может быть еще достаточно далеко”, даже если этот шаг будет иметь достаточную поддержку среди европейских законодателей и глав государств.

Бывший депутат Европарламента Луис Гарикано сказал Newsweek, что согласен с позицией Верхофстадта.

— Он больше не журналист, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, который является наиболее опасным для нашего мира и безопасности, — сказал Гарикано о Карлсоне.

Депутат Европарламента Урмас Паэт, который ранее занимал должность министра иностранных дел Эстонии, сказал, что прежде всего надо помнить, что Путин является не просто президентом страны-агрессора, но и лицом, которое разыскивает Международный уголовный суд и которое обвиняется в геноциде и военных преступлениях.

Что такое Служба внешних дел ЕС

Служба внешних дел ЕС (СВД) — это дипломатический орган блока, ответственный за внешнюю политику.

Для того, чтобы внести лицо в санкционный список ЕС, необходимо представить доказательства на рассмотрение СВД. Если орган блока признает их достаточными, тогда дело передают на рассмотрение Европейского совета, в состав которого входят лидеры государств-членов ЕС.

Окончательное решение о введении санкций ЕС принимает именно Евросовет.

Источник : Newsweek

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