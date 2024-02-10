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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Слова Путіна в інтерв’ю про причини війни в Україні є абсурдними – Шольц

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав глузуванням заяви російського президента Володимира Путіна в інтерв’ю американському телеведучому Такеру Карлсону.

Про це повідомляє агенція Deutsche Welle.

– Це інтерв’ю – глузування з реальних дій, скоєних Росією в Україні. Путін розповідає абсолютно абсурдну історію про причини цієї війни, – зауважив німецький канцлер.

За його словами, у Путіна є бажання анексувати частину України, а всі історії, які розповідають з цього приводу, не змінюють те, що саме це є метою його імперіалістичного поривання.

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Олаф Шольц заявив, що війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, але не так, як це уявляє собі Путін – шляхом капітуляції України, в результаті він сам припинить війну і створить умови для мирного рішення.

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Головне управління розвідки Міноборони України назвало інтерв’ю Путіна російською спецоперацією.

Зауважимо, що Володимир Путін в інтерв’ю Такеру Карлсону звинуватив поляків у тому, що саме Польща спровокувала Третій Рейх напасти на неї у 1939 році. За його словами, Варшава “загралася” та була “занадто незговірливою”.

У Польщі обурилися тим, що американський журналіст підіграє путінським наративам.

А в Росії на диктатора Путіна подали заяву до слідчого комітету РФ – за реабілітацію нацизму.

Що відомо про колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона, який взяв інтерв’ю у Путіна, читайте у матеріалі.

Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Володимир Путін, Олаф Шольц
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