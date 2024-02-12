Австрия намерена разорвать контракты на поставки российского газа

Крупнейшая энергетическая компания Австрии OMV рассматривает варианты расторжения контрактов на импорт газа из России.

Таким образом Австрия стремится прекратить зависимость от энергоресурсов с российского Газпрома, параллельно находясь в поисках альтернативных поставщиков.

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что в декабре 2023 года доля России в австрийском импорте газа достигла абсолютного рекорда – 98%.

Сейчас смотрят

— Рынок и энергетические компании, являющиеся его частью, недостаточно выполняют свой долг по уменьшению зависимости от российского газа, — заметила чиновница.

Гевесслер добавила, что ее ведомство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить исследование об экономических последствиях расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от импорта из РФ.

Также австрийское Минэнерго планирует обязать энергетические компании принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа на их газовом балансе.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.