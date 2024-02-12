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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Австрия намерена разорвать контракты на поставки российского газа

газпром
Фото: Depositphotos

Крупнейшая энергетическая компания Австрии OMV рассматривает варианты расторжения контрактов на импорт газа из России.

Таким образом Австрия стремится прекратить зависимость от энергоресурсов с российского Газпрома, параллельно находясь в поисках альтернативных поставщиков.

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что в декабре 2023 года доля России в австрийском импорте газа достигла абсолютного рекорда – 98%.

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— Рынок и энергетические компании, являющиеся его частью, недостаточно выполняют свой долг по уменьшению зависимости от российского газа, — заметила чиновница.

Гевесслер добавила, что ее ведомство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить  исследование об экономических последствиях расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от импорта из РФ.

Также австрийское Минэнерго планирует обязать энергетические компании принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа на их газовом балансе.

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Источник: Reuters
Импорт, Австрия, Газ, Санкції проти Росії
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