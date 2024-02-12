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ЕС впервые может наложить санкции на фирмы Китая за сотрудничество с РФ

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Страны Евросоюза готовятся к принятию санкционных мер против компаний на территории Китая, которые продолжают оказывать помощь России на фоне войны с Украиной.

За санкции должны проголосовать все члены Союза, и если это случится — это станет первым случаем, когда европейский блок внедрит значительные экономические ограничения против китайских предприятий.

Их, согласно документу, опубликованному Брюсселем, обвиняют в “содействии военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности”.

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Суть санкций  и каковы последствия

Эти санкции предусматривают запрет бизнесу из Европы торговать с компаниями в Китае, попавшими в “черный список”.

Подобное решение будет предельно взвешенным, ведь имеет значительные последствия для самого ЕС — там Пекин считают своим главным торговым партнером. В частности, последствия рассчитывают в Германии, ведь Китай представляет собой крупнейший рынок для автопроизводителей, включая Volkswagen AG.

Какие компании могут попасть в “черный список”

Предложения включают три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга.

Кроме того, в рамках санкционного пакета против компаний страны-агрессора ЕС также предложил ввести санкции в отношении более чем 110 физических и юридических лиц на своей территории, так или иначе связанных с Россией.

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Источник: Bloomberg
Евросоюз, Китай, Росія-Китай, санкції
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