Европейская комиссия передала членам ЕС проект 14-го пакета санкций против России. В него войдут ограничения на импорт и другие ограничения.

По данным издания Polskie Radio 24, Еврокомиссия предлагала ограничить импорт сжиженного газа из России, но без полного эмбарго. Планировалось запретить перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах, откуда его направляют по миру.

Бельгия и порт Зебрюгге стали лидерами в этой сфере, однако Франция и Испания являются одними из крупнейших получателей российского СПГ.

Сейчас смотрят

Санкции против помощников России

Европейскому Союзу предложить принять санкции против российских проектов СПГ Арктик и Мурманск. Тогда под ограничениями могут оказаться суда из теневого флота РФ, которые транспортируют нефть, несмотря на санкции.

Планируют запретить работу транспортным компаниям в ЕС, доля собственности которых достигает хотя бы четверть.

В Еврокомиссии подготовили список из более 50 компаний, которые помогают России получать важные компоненты в обход санкций. Многие из них расположены в Китае, Гонконге, Турции и Кыргызстане.

В издании отмечают, что Евросоюзу предложили запретить продажу украинских произведений искусства на рынке ЕС, если есть факторы, которые могут свидетельствовать об их краже, например, с оккупированных территорий.

В то же время в Еврокомиссии предлагают запретить ввоз гелия с территории России, а также экспорт марганцевой руды, горнодобывающих машин, мониторов и электроники.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.