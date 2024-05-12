Волгоградский НПЗ и нефтебазу под Калугой 12 мая атаковало ГУР – источники

Ночью 12 мая беспилотники атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), инфраструктуру в промышленной зоне Липецка, линии электропередачи в Шебекино Белгородской области.

Громко было и в Брянской области РФ.

Несмотря на замалчивание официальных лиц, под удар также попала нефтебаза Калуганефтепродукт в Людиново Калужской области.

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Обновлено в 10:30. По данным информированных источников, ночью было атаковано три важных промышленных объекта РФ.

Это была, отмечают источники, операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Все, что известно о ночной атаке дронов в России, – читайте в материале.

Атака на Волгоградский НПЗ 12 мая

Атака на Волгоградский НПЗ 12 мая произошла ориентировочно в полтретьего ночи.

Местные сначала услышали звук, характерный для пролета беспилотников, а затем несколько громких взрывов в районе Волгоградского НПЗ в Красноармейском районе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров убеждает, что силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы атака БпЛА была отбита.

– В результате падения БпЛА и последующей детонации на площадке Волгоградского НПЗ произошло возгорание, – объяснил масштабный пожар Андрей Бочаров.

Пожар, как убеждает губернатор Волгоградской области, ликвидирован, жертв якобы нет.

К слову, накануне в регионе также отбивали атаку дронов. Их все вроде как перехватили и нейтрализовали.

Пострадавших и повреждений гражданских или военных объектов, утверждает Андрей Бочаров, удалось избежать.

Атака на инфраструктуру промышленной зоны Липецка 12 мая

Атака на инфраструктуру промышленной зоны Липецка, убеждает губернатор Игорь Артамонов, нейтрализована.

На месте падения БпЛА, говорит Артамонов, работают спецслужбы.

Атака на Белгородскую область 12 мая: повреждены ЛЭП в Шебекино

Атака на Белгородскую область 12 мая завершилась повреждением линий электропередачи в Шебекино.

Без света остались не только абоненты в городе Шебекино, но и в селах Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань, Новая Таволжанка.

В ближайшее время, обещает губернатор Вячеслав Гладков, аварийные службы начнут переключать на резервные линии и устранять последствия атаки.

Атака на Брянскую область 12 мая

Атака на Брянскую область 12 мая якобы завершилась уничтожением двух БпЛА над Брасовским и Навлинским районами.

Пострадавших и разрушений, говорит губернатор Александр Богомаз, нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Атака на Россию 12 мая: что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявляют, что во время атаки на Россию 12 мая их противовоздушная оборона уничтожила:

над Белгородской областью – две оперативно-тактические ракеты;

над Брянской областью – три БпЛА;

над Липецкой областью – два БпЛА.

Над Волгоградской областью якобы перехватили один дрон.

Атака на Россию 12 мая: что говорят источники

Проинформированные источники отмечают, что 12 мая было атаковано:

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод;

нефтебазу Калуганефтепродукт в Людиново Калужской области;

Новолипецкий металлургический комбинат.

По словам источников, военные цели поражены.

К слову, об атаке на нефтебазу Калуганефтепродукт в Людиново Калужской области не упоминал ни губернатор Владислав Шапша, ни представители Минобороны РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Андрей Бочаров, Игорь Артамонов, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Минобороны РФ

Фото: МЧС России

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