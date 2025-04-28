Кошта о причинах блэкаута в Европе: Пока нет никаких признаков кибератаки

28 апреля в Испании, Португалии и некоторых районах Франции и Италии произошли масштабные отключения электроэнергии. Пока нет никаких признаков того, что это произошло из-за кибератаки.

Об этом написал председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X (ранее Twitter).

Связано ли отключение электроэнергии в Европе с кибератакой

Кошта отметил, что поддерживает контакт с премьер-министрами Испании и Португалии, Педро Санчесом и Луишем Монтенегро, относительно ситуации с блэкаутами в этих странах Европы.

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— Операторы электросетей в двух странах работают над выяснением причины и восстановлением электроснабжения. Пока нет никаких признаков кибератаки, — написал он.

Напомним, 28 апреля произошло масштабное отключение электроэнергии в Испании, Португалии, а также в частях Франции и Италии, в результате чего миллионы людей остались без света. Сбои повлияли на транспорт, светофоры, больницы и магазины.

Как сообщил директор испанского оператора системы передачи электроэнергии Red Eléctrica Эдуардо Прието, причиной отключения в Испании стало сильное колебание в электрической сети, что отключило страну от европейской энергосистемы.

Оператор E-Redes сообщил, что в Португалии возникли проблемы в европейской электрической сети, а собранные данные указывают на дисбаланс напряжения, который привел к сбоям.

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