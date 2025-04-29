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Путин хочет избежать позора: почему РФ предлагает прекращение огня на 9 мая

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин продолжает отказываться от любого прекращения огня, кроме условий, которые способствуют его военным усилиям.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Какие мотивы Путина относительно трехдневного прекращения огня

В аналитическом центре отмечают, что план Кремля приостановить боевые действия в следующем месяце приходится на то время, когда он готовится принять значительное количество иностранных чиновников на празднование Дня победы в России.

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— В течение этого времени Путин, вероятно, стремится избежать позора, вызванного украинскими ударами во время этих празднований, — считают аналитики.

В Институте изучения войны добавили, что эта ситуация выгодна Российской Федерации тем, что она продолжает использовать нечеткие условия прекращения огня как оружие против Украины.

— Вероятно, Путин не рассматривает прекращение огня на День победы как серьезный шаг к установлению прочного мира в Украине, — говорится в сообщении.

В отчете аналитиков указано, что Путин объявляет прекращение огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину принять прекращение огня или рисковать выглядеть непоколебимой перед Западом.

Одностороннее объявление о прекращении огня также позволяет Путину отвлечь внимание от своего отказа от 30-дневного прекращения огня между США и Украиной, сохраняя иллюзию, что он якобы заинтересован в мирных переговорах, считают в ISW.

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Источник: Sky News
Война в Украине, Владимир Путин, День перемоги, Росія, Україна-Росія
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