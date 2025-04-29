Путін хоче уникнути ганьби: чому РФ пропонує припинення вогню на 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін продовжує відмовлятися від будь-якого припинення вогню, окрім умов, які сприяють його військовим зусиллям.

На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Які мотиви Путіна щодо триденного припинення вогню

В аналітичному центрі зазначають, що план Кремля призупинити бойові дії наступного місяця припадає на той час, коли він готується прийняти значну кількість іноземних високопосадовців на святкування Дня перемоги в Росії.

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– Протягом цього часу Путін, ймовірно, прагне уникнути ганьби, спричиненої українськими ударами під час цих святкувань, – вважають аналітики.

В Інституті вивчення війни додали, що ця ситуація вигідна Російській Федерації тим, що вона продовжує використовувати нечіткі умови припинення вогню як зброю проти України.

– Ймовірно, Путін не розглядає припинення вогню на День перемоги як серйозний крок до встановлення міцного миру в Україні, – йдеться у повідомленні.

У звіті аналітиків зазначено, що Путін оголошує припинення вогню під час великих релігійних та військових свят, щоб змусити Україну прийняти припинення вогню або ризикувати здаватися непохитною перед Заходом.

Одностороннє оголошення про припинення вогню також дозволяє Путіну відвернути увагу від своєї відмови від 30-денного припинення вогню між США та Україною, зберігаючи ілюзію, що він нібито зацікавлений у мирних переговорах, вважають в ISW.

Джерело : Sky News

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