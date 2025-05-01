США одобрили экспорт оружия Украине на $50 миллионов

Администрация президента Дональда Трампа дала зеленый свет на первую поставку американского вооружения в Украину после его возвращения в Белый дом.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Трамп дал добро на поставку оружия Украине

Речь идет об экспорте через программу Direct Commercial Sale (DCS) — коммерческие соглашения между американскими компаниями и иностранными покупателями, проходящие лицензирование правительством США.

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Объем разрешенного экспорта — не менее 50 миллионов долларов.

Это первое решение по оружию для Украины со стороны новой администрации Трампа, и оно появилось после более чем 100 дней с момента инаугурации.

До этого США временно приостановили военную помощь Украине, аргументируя это пересмотром политики в пользу дипломатического урегулирования войны.

На сайте Конгресса уже есть подтверждение

В регистрационных документах Конгресса США зафиксировано подтверждение информации СМИ, что администрация Трампа готовит продажу Украине оборонной продукции на сумму от 50 миллионов долларов.

Нынешнее одобрение — часть более широкого пакета, утвержденного Конгрессом, который предусматривает более $1 миллиарда потенциальных DCS-контрактов для Украины.

В прошлые годы, с 2015 по 2023 год, Штаты уже обеспечили Украине экспорт оружия на $1,6 миллиарда в рамках той же программы.

Аналитик исследовательской группы Tochnyi Колби Бадвар объяснил, что все соглашения DCS обычно не афишируются, в отличие от официальных межправительственных продаж.

– Все DCS являются “тихими”, и о них не объявляют публично, как о заграничных военных продажах. Новость здесь в том, что продажи оружия продолжаются, несмотря на прогнозы, что Трамп полностью остановит такие поставки Украине, – добавил он.

Согласно процедуре, лицензии на DCS-продажи, превышающие $50 млн, должны подаваться в Конгресс в рамках закона о контроле над экспортом вооружений.

В одобренном предложении говорится об экспорте оборонной продукции, технических данных и услуг.

Украинская сторона также демонстрирует готовность покупать вооружение напрямую.

– Мы уже передали перечень вооружений, которые готовы купить. Речь идет о ПВО и других соответствующих инструментах, — заявил президент Владимир Зеленский 9 апреля.

Также он подчеркнул, что Украина готова приобрести 10 систем Patriot на сумму $15 миллиардов и часть финансирования могут покрыть европейские партнеры.

Зеленский неоднократно обращался в США за лицензиями на производство систем Patriot, но, по его словам, “до сих пор мы ничего не получили”.

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