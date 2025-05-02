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Ирина Гамалий, редактор сайта

StormShroud: Британия представила дроны для защиты истребителей от ПВО

дрони StormShroud

Сегодня в Великобритании начинает функционировать новая система воздушной обороны — автономные дроны StormShroud, о запуске которых объявил премьер-министр Кир Стармер.

Он пообещал, что правительство “примет решительные меры, чтобы противостоять Путину и защищать безопасность Великобритании и Европы”, пишет Sky News.

Что известно о дронах StormShroud

Новые дроны StormShroud оснащены средствами радиоэлектронной борьбы — в частности, мощными глушителями сигнала, способными нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии.

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Они разработаны для сопровождения экипажей Королевских Военно-воздушных сил на передовой, повышая уровень их защиты во время боевых миссий.

Как сообщили в офисе премьер-министра Великобритании, в создании этой высокотехнологичной системы были использованы “уроки, полученные в процессе противодействия незаконной войне Путина в Украине”.

— StormShroud — это чрезвычайно перспективная технология, которая поможет нам в будущем, — отметил Кир Стармер.

Начальные инвестиции в производство новых дронов составят £19 млн.

Дроны работают на базе инновационной электронной боевой технологии BriteStorm, созданной британским подразделением компании Leonardo, расположенным в Юго-Восточной Англии.

Ранее сообщалось, что Великобритания успешно испытала новый тип электронного оружия RapidDestroyer, способного уничтожать вражеские беспилотники с помощью высокомощного радиоволнового импульса.

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Скриншот: Royal Air Force

Безпілотники, Великобритания, Дрони
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