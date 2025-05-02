StormShroud: Британия представила дроны для защиты истребителей от ПВО
Сегодня в Великобритании начинает функционировать новая система воздушной обороны — автономные дроны StormShroud, о запуске которых объявил премьер-министр Кир Стармер.
Он пообещал, что правительство “примет решительные меры, чтобы противостоять Путину и защищать безопасность Великобритании и Европы”, пишет Sky News.
Что известно о дронах StormShroud
Новые дроны StormShroud оснащены средствами радиоэлектронной борьбы — в частности, мощными глушителями сигнала, способными нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии.
Они разработаны для сопровождения экипажей Королевских Военно-воздушных сил на передовой, повышая уровень их защиты во время боевых миссий.
Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.
The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.
Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ
— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025
Как сообщили в офисе премьер-министра Великобритании, в создании этой высокотехнологичной системы были использованы “уроки, полученные в процессе противодействия незаконной войне Путина в Украине”.
— StormShroud — это чрезвычайно перспективная технология, которая поможет нам в будущем, — отметил Кир Стармер.
Начальные инвестиции в производство новых дронов составят £19 млн.
Дроны работают на базе инновационной электронной боевой технологии BriteStorm, созданной британским подразделением компании Leonardo, расположенным в Юго-Восточной Англии.
Ранее сообщалось, что Великобритания успешно испытала новый тип электронного оружия RapidDestroyer, способного уничтожать вражеские беспилотники с помощью высокомощного радиоволнового импульса.
Скриншот: Royal Air Force