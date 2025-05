StormShroud: Британия представила дроны для защиты истребителей от ПВО

Сегодня в Великобритании начинает функционировать новая система воздушной обороны — автономные дроны StormShroud, о запуске которых объявил премьер-министр Кир Стармер.

Он пообещал, что правительство “примет решительные меры, чтобы противостоять Путину и защищать безопасность Великобритании и Европы”, пишет Sky News.

Новые дроны StormShroud оснащены средствами радиоэлектронной борьбы — в частности, мощными глушителями сигнала, способными нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии.

Они разработаны для сопровождения экипажей Королевских Военно-воздушных сил на передовой, повышая уровень их защиты во время боевых миссий.

Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.

The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.

Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025