StormShroud: Британия представила дроны для защиты истребителей от ПВО

Сегодня в Великобритании начинает функционировать новая система воздушной обороны — автономные дроны StormShroud, о запуске которых объявил премьер-министр Кир Стармер.

Он пообещал, что правительство “примет решительные меры, чтобы противостоять Путину и защищать безопасность Великобритании и Европы”, пишет Sky News.

Что известно о дронах StormShroud

Новые дроны StormShroud оснащены средствами радиоэлектронной борьбы — в частности, мощными глушителями сигнала, способными нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии.

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Они разработаны для сопровождения экипажей Королевских Военно-воздушных сил на передовой, повышая уровень их защиты во время боевых миссий.

Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud. The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces. Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ — Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025

Как сообщили в офисе премьер-министра Великобритании, в создании этой высокотехнологичной системы были использованы “уроки, полученные в процессе противодействия незаконной войне Путина в Украине”.

— StormShroud — это чрезвычайно перспективная технология, которая поможет нам в будущем, — отметил Кир Стармер.

Начальные инвестиции в производство новых дронов составят £19 млн.

Дроны работают на базе инновационной электронной боевой технологии BriteStorm, созданной британским подразделением компании Leonardo, расположенным в Юго-Восточной Англии.

Ранее сообщалось, что Великобритания успешно испытала новый тип электронного оружия RapidDestroyer, способного уничтожать вражеские беспилотники с помощью высокомощного радиоволнового импульса.

Скриншот: Royal Air Force

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