StormShroud: Британія представила дрони для захисту винищувачів від ППО

Сьогодні у Великій Британії починає функціонувати нова система повітряної оборони – автономні дрони StormShroud, про запуск яких оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер.

Він пообіцяв, що уряд “вживе рішучих заходів, аби протистояти Путіну та захищати безпеку Великої Британії та Європи”, пише Sky News.

Нові дрони StormShroud оснащені засобами радіоелектронної боротьби – зокрема, потужними глушниками сигналу, здатними порушувати роботу ворожих радарів на великій відстані.

Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.

The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025