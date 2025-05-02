StormShroud: Британія представила дрони для захисту винищувачів від ППО

Сьогодні у Великій Британії починає функціонувати нова система повітряної оборони – автономні дрони StormShroud, про запуск яких оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер.

Він пообіцяв, що уряд “вживе рішучих заходів, аби протистояти Путіну та захищати безпеку Великої Британії та Європи”, пише Sky News.

Що відомо про дрони StormShroud

Нові дрони StormShroud оснащені засобами радіоелектронної боротьби – зокрема, потужними глушниками сигналу, здатними порушувати роботу ворожих радарів на великій відстані.

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Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud. The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces. Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ — Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025

Вони розроблені для супроводу екіпажів Королівських Військово-повітряних сил на передовій, підвищуючи рівень їхнього захисту під час бойових місій.

Як повідомили в офісі прем’єр-міністра Великої Британії, у створенні цієї високотехнологічної системи були використані “уроки, отримані в процесі протидії незаконній війні Путіна в Україні”.

– StormShroud – це надзвичайно перспективна технологія, яка допоможе нам у майбутньому, – зазначив Кір Стармер.

Початкові інвестиції у виробництво нових дронів складуть £19 млн.

Дрони працюють на базі інноваційної електронної бойової технології BriteStorm, створеної британським підрозділом компанії Leonardo, що розташований у Південно-Східній Англії.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія успішно випробувала новий тип електронної зброї RapidDestroyer, здатної знищувати ворожі безпілотники за допомогою високопотужного радіохвильового імпульсу.

Скріншот: Royal Air Force

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