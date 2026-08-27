В Башкортостане атаковали склады Ozon, произошел пожар: что известно
- В ночь на 27 августа логистические объекты Ozon в Уфе и Оренбурге попали под атаку БпЛА, что подтвердила сама компания.
- Ozon заявил о незначительных повреждениях комплекса в Уфе и временном закрытии объекта для осмотра территории, тогда как склад в Оренбурге уже возобновил работу.
В РФ после атаки дронов фиксируют пожар на складе Ozon в Башкортостане.
Атакован Ozon в Башкортостане: что известно
Как сообщают в четверг мониторинговые ресурсы, под атакой дронов оказался логистический объект Ozon в Башкортостане.
– В Благовещенске, Башкортостан, после прилетов горит склад Ozon, – сообщает Exilenova+.
По информации Telegram-канала ASTRA, “Башкортостан атаковали беспилотники, жители Стерлитамака сообщали о взрывах и пролетах БпЛА, в Уфе закрывали аэропорт”.
В конце 2024 года сообщалось, что в Благовещенском районе Башкортостана запустили крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс компании Ozon. Его общая площадь — 93 тыс. кв. м.
В самой компании сообщили, что сегодня ночью под атаку БпЛА попал логистический объект Ozon в Уфе. Зафиксированы незначительные повреждения.
Також отмечалось, что ракетную опасность объявляли и в Оренбурге, там эвакуировали сотрудников компании Ozon. Объект в Оренбурге уже возобновил работу.
Напомним, что это не первая атака на логистические объекты Ozon в России. Так, 22 августа Силы обороны Украины с помощью дронов FP-1 поразили логистический хаб Ozon и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ.
В Министерстве обороны заявили что это первый уничтоженный объект сети после серии ударов по логистическим центрам Wildberries.
И уже в ночь на 24 августа были атакованы три больших склада Ozon в России. Под ударом оказались объекты в Адыгее, Ставропольском крае и Дагестане.