В РФ после атаки дронов фиксируют пожар на складе Ozon в Башкортостане.

Атакован Ozon в Башкортостане: что известно

Как сообщают в четверг мониторинговые ресурсы, под атакой дронов оказался логистический объект Ozon в Башкортостане.

– В Благовещенске, Башкортостан, после прилетов горит склад Ozon, – сообщает Exilenova+.

По информации Telegram-канала ASTRA, “Башкортостан атаковали беспилотники, жители Стерлитамака сообщали о взрывах и пролетах БпЛА, в Уфе закрывали аэропорт”.

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В конце 2024 года сообщалось, что в Благовещенском районе Башкортостана запустили крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс компании Ozon. Его общая площадь — 93 тыс. кв. м.

В самой компании сообщили, что сегодня ночью под атаку БпЛА попал логистический объект Ozon в Уфе. Зафиксированы незначительные повреждения.

Також отмечалось, что ракетную опасность объявляли и в Оренбурге, там эвакуировали сотрудников компании Ozon. Объект в Оренбурге уже возобновил работу.

Напомним, что это не первая атака на логистические объекты Ozon в России. Так, 22 августа Силы обороны Украины с помощью дронов FP-1 поразили логистический хаб Ozon и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ.

В Министерстве обороны заявили что это первый уничтоженный объект сети после серии ударов по логистическим центрам Wildberries.

И уже в ночь на 24 августа были атакованы три больших склада Ozon в России. Под ударом оказались объекты в Адыгее, Ставропольском крае и Дагестане.

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