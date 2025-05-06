Имеет радикальные средства: Дуда уверен, что Трамп может принудить Путина к миру

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп могут заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и остановить войну. Поэтому он призвал к более жестким экономическим санкциям.

Об этом Анджей Дуда сказал в интервью Axel Springer Global Reporters Network, пишет Politico.

Дуда призвал Трампа усилить давление на Путина

По мнению президента Польши, единственный, кто может заставить российского диктатора сесть за стол переговоров — Трамп.

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— Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию уважать определенные действия. Поэтому если кто-то и может заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов, — сказал он.

Как отмечает Politico, слова Дуды отражают надежды многих европейских лидеров, которые рассчитывают, что американский президент может повлиять на Путина благодаря влиянию США.

Польский лидер уверен, что после недавних переговоров с диктатором Трамп “увидел реальность” и имеет необходимые рычаги, чтобы “блокировать фундаментальные интересы Путина”.

— Он может видеть, какая его позиция и насколько он готов вести серьезные переговоры о прекращении войны, — объяснил Анджей Дуда.

Он добавил, что Дональд Трамп имеет все имеет все необходимые рычаги, чтобы остановить агрессию России.

— Президент Соединенных Штатов располагает средствами, чтобы заставить Россию соблюдать условия. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, я считаю, особенно различные экономические инструменты. Но я верю, что президент Дональд Трамп способен их внедрить, — сказал Дуда.

Президент Польши также верит, что Трамп и в дальнейшем будет поддерживать НАТО, которое проведет свой ежегодный саммит в июне в Гааге. Хотя американский лидер настаивает на увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, Дуда считает более приемлемым уровень в 3%.

Еще в апреле Дуда заявлял, что президент США — является лучшим шансом для мира в Украине. Он считает, что Трамп хорошо понимает, кто такой Путин.

Источник : Politico

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