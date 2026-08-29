В ночь на субботу, 29 августа, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 267 ударными дронами.

Такие данные за период с 18:00 28 августа обнародовали сегодня утром Воздушные силы ВСУ.

Атака на Украину 29 августа: детали

Так, враг совершил атаку на Украину противокорабельной ракетой Оникс и баллистической ракетой Искандер-М с территорий временно оккупированного Крыма.

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Кроме того, армия РФ запустила 267 ударных беспилотников типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера, S8000 Бандероль и дронов-имитаторов типа Пародия. БпЛА летели с направлений:

Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск (Россия);

временно оккупированный Донецк и Гвардейское (ВОТ Крыма).

К отражению воздушной атаки на Украину были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на утро, по предварительным данным, удалось сбить или подавить 233 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.

В то же время есть попадания на 15 локациях, а также падение обломков на 4 локациях. Часть вражеских средств поражения не достигла целей.

В Воздушных силах предупредили, что атака на Украину продолжается, в воздушном пространстве фиксируют вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 648-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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