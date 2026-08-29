РФ ночью запустила по Украине ракеты Оникс, Искандер и 267 дронов: атака продолжается
В ночь на субботу, 29 августа, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 267 ударными дронами.
Такие данные за период с 18:00 28 августа обнародовали сегодня утром Воздушные силы ВСУ.
Атака на Украину 29 августа: детали
Так, враг совершил атаку на Украину противокорабельной ракетой Оникс и баллистической ракетой Искандер-М с территорий временно оккупированного Крыма.
Кроме того, армия РФ запустила 267 ударных беспилотников типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера, S8000 Бандероль и дронов-имитаторов типа Пародия. БпЛА летели с направлений:
- Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск (Россия);
- временно оккупированный Донецк и Гвардейское (ВОТ Крыма).
К отражению воздушной атаки на Украину были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По состоянию на утро, по предварительным данным, удалось сбить или подавить 233 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.
В то же время есть попадания на 15 локациях, а также падение обломков на 4 локациях. Часть вражеских средств поражения не достигла целей.
В Воздушных силах предупредили, что атака на Украину продолжается, в воздушном пространстве фиксируют вражеские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 648-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.