Военное руководство РФ получило от Кремля задачу разработать варианты возможной операции по направлению Киева и Чернигова. В то же время на сегодняшний день признаков формирования наступательной группировки на этих направлениях не фиксируется.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса во время общения с журналистами.

Наступление на Киев и Чернигов

По его словам, украинская сторона получила соответствующую информацию от разведки, причем эти данные подтверждены из нескольких источников.

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Палиса подчеркнул, что речь идет именно о планировании и подготовке возможных вариантов операции, а не об уже созданной российской ударной группировке.

– Я прошу заметить: спланировать и подготовить, – отметил он.

По словам заместителя руководителя ОПУ, военное командование РФ рассматривало несколько возможных сценариев по Киеву и Чернигову. В ответ Генеральный штаб ВСУ также разработал варианты обороны, защиты и противодействия потенциальным действиям противника.

По состоянию на данный момент создание наступательной группировки вражеских войск в этих направлениях не наблюдается.

— Приоритетная задача для нас — не допустить создания условий для того, чтобы россияне вообще могли приступить к любым наступательным действиям, — подчеркнул Палиса.

РФ продолжает говорить о буферной зоне

Отдельно Палиса отметил, что российские планы создания так называемой буферной зоны на севере Украины остаются актуальными.

Речь идет о Харьковской и Сумской областях, а также частично Черниговской области. По замыслу россиян такая зона может достигать до 20 км с возможностью дальнейшего расширения.

Увеличение ее потенциальной глубины, по словам Палисы, связано, прежде всего, с развитием беспилотных систем. Из-за усовершенствования технических и тактических параметров дронов расширяется и зона их применения.

В то же время, украинская сторона отслеживает ситуацию и готовится к возможным сценариям развития событий на северном направлении.с

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле настаивают на захвате всей Донецкой области, после чего Москва может вернуться к переговорам. В то же время Россия больше не рассматривает возвращение Украине части оккупированных территорий.

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