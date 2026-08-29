В Украине пока нет планов снижать верхний предел мобилизационного возраста до 55 лет.

Об этом во время общения с журналистами заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Верхняя граница мобилизационного возраста

По его словам, он не слышал о соответствующих наработках или решениях по ограничению мобилизации граждан старшего возраста.

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— Что касается уменьшения верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет, я ничего не слышал. Пока таких планов, насколько мне известно, нет, — сказал Палиса, отметив необходимость четко определить сроки военной службы. Он отметил, что поддерживает установление понятного срока службы, и добавил, что над решением этого вопроса сейчас идет работа.

По словам Палисы, такую ​​позицию поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

Палиса выступает за контрактную армию

Отдельно заместитель руководителя ОП высказался за постепенный переход Украины в контрактную армию.

— В общем, я сторонник контрактной армии, и мы к этому должны постепенно идти, — отметил он.

Тема возможного изменения подходов к мобилизации стала актуальной после заявления секретаря парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко.

Он рассказывал Украинской правде, что в Генеральном штабе обсуждают варианты изменения подходов к мобилизации с учетом возраста. Среди возможных вариантов — ограничение призыва мужчин старше 50 или 55 лет, за исключением военнообязанных с дефицитными или критически важными для армии специальностями.

В то же время Костенко подчеркивал, что окончательного решения по этому вопросу нет и обсуждаются только возможные варианты.

Он также отмечал, что для изменения верхнего предела мобилизационного возраста не обязательно вносить изменения в законодательство достаточно управленческого решения.

Что касается снижения нижней границы мобилизационного возраста ниже 25 лет, по словам Костенко, вопрос пока не рассматривается. Для такого шага понадобились бы законодательные изменения.

Общий мобилизационный возраст в Украине составляет от 25 до 60 лет.

Возможна ли мобилизация мужчин 50-60 лет в 2026 году, читайте в нашем материале.

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