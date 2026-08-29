Юлия Соколова, выпускающий редактор
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Потери РФ на 29 августа: ликвидировано еще 1420 оккупантов и более 1,3 тыс. дронов
За прошедшие сутки, 28 августа, Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 420 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1648-е сутки полномасштабной войны превысили 1,358 млн человек.
Потери врага на 29 августа 2026 года
- личного состава – около 1 485 200 (+1 420) человек;
- танков – 12 310 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 241 (+4);
- артиллерийских систем – 48 774 (+25);
- РСЗО – 2 070 (+3);
- средств ПВО – 1 593 (+0);
- самолетов – 440 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1 360);
- крылатых ракет – 5 060 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318);
- специальной техники – 4 608 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 648-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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