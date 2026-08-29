За прошедшие сутки, 28 августа, Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 420 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1648-е сутки полномасштабной войны превысили 1,358 млн человек.

Потери врага на 29 августа 2026 года

личного состава – около 1 485 200 (+1 420) человек;

танков – 12 310 (+3);

боевых бронированных машин – 25 241 (+4);

артиллерийских систем – 48 774 (+25);

РСЗО – 2 070 (+3);

средств ПВО – 1 593 (+0);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1 360);

крылатых ракет – 5 060 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318);

специальной техники – 4 608 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 648-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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