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Вікторія Васьковська, редактор сайта

США заключили “всеобъемлющее” торговое соглашение с Британией — Трамп

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

США заключили торговое соглашение с Великобританией. Это стало первой подобной договоренностью после того, как Вашингтон ввел пошлины против десятков стран.

О торговом соглашении сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в своей сети Truth Social.

США и Великобритания подписали торговое соглашение

— Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым соглашением, о котором мы объявили, — написал американский президент.

По словам Трампа, соглашение является “всеобъемлющим” и должно укрепить партнерство между США и Британией на много лет вперед. Он также рассказал, что уже готовятся и другие подобные соглашения, которые будут заключены позже.

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Как пишет The Guardian, выступая в Овальном кабинете вместе с британскими чиновниками, Трамп заявил, что соглашение предусматривает планы для согласования экономической безопасности Великобритании с США.

— Обе страны согласились, что экономическая безопасность является национальной безопасностью, и мы будем работать вместе как союзники, чтобы обеспечить нам прочную промышленную базу, надлежащий экспортный контроль и защиту ключевых технологий и отраслей промышленности, таких как сталь, — добавил президент США.

Напомним, в апреле Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран.

Президент объяснил, что США вводят пошлины на товары из других стран по принципу взаимности. Он назвал это днем экономической независимости для Америки.

В частности, весь импорт будет облагаться общей пошлиной в 10%, а для иностранных авто — 25%. Для отдельных стран могут действовать еще более высокие тарифы, в зависимости от ситуации.

Позже Трамп приостановил пошлины для большинства стран на 90 дней. В течение трех месяцев будет действовать тариф в 10%.

Однако, это не касалось Китая, впоследствии Вашингтон только повысил пошлины на китайские товары до 145%.

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Дональд Трамп

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