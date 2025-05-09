Бельгия хочет создать международную коалицию для сохранения замороженных активов РФ

Бельгия готова выступить инициатором создания международной коалиции с целью сохранения замороженных российских активов, если санкции Евросоюза не будут возобновлены этим летом.

Об этом в интервью Euractiv заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Бельгия рассматривает пути сохранения замороженных активов РФ

Бельгийский клиринговый центр Euroclear сейчас хранит наибольшую часть замороженных российских активов в Европе — более €180 млрд в виде государственных и частных средств, которые были заблокированы после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Сейчас смотрят

Санкции ЕС, наложенные в связи с военной агрессией РФ, должны быть пересмотрены до конца июля. По информации дипломатов ЕС, существует риск, что Венгрия может заблокировать их возобновление, поскольку решение требует единогласной поддержки всех 27 стран — членов Евросоюза.

Прево отметил, что Бельгия рассматривает различные пути сохранения активов в случае, если санкции не будут продлены.

— В таком случае необходимо найти альтернативу, которая позволит оставить активы замороженными. Это может быть новая международная правовая инициатива, которая обяжет удерживать эти средства в Euroclear, или национальное решение бельгийского парламента, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Бельгия не хочет действовать самостоятельно в этом вопросе.

— Мы не можем взять на себя все риски — ни юридические, ни финансовые. Необходимо коллективное решение. Мы стремимся создать “коалицию желающих” — на этот раз, чтобы удержать российские активы замороженными, — подчеркнул Прево.

Бельгийское правительство уже работает над юридическим анализом ситуации, ведь возможны судебные иски со стороны России, если действия будут восприняты как противоречащие международному праву.

— Мы не хотим оставаться одни с поддержкой ЕС только на словах. Нужны четкие письменные обязательства от других стран — не только членов ЕС, а также, возможно, Великобритании, Канады и других союзников,- пояснил глава МИД.

ЕС не снимет санкции с РФ под давлением США

На вопрос, может ли Евросоюз снять санкции под давлением США, Прево ответил: Не думаю. Разве что это будет частью согласованного мирного процесса с согласованием всех сторон. Если же кто-то просто позвонит и попросит — однозначно нет.

Относительно перспективы использования замороженных российских активов в поддержку Украины, Бельгия занимает взвешенную позицию, ведь именно на ее территории хранится большая часть этих средств.

— Честно говоря, наш первый приоритет — удержать активы в замороженном состоянии. Самый простой путь — это единогласное утверждение 17-го пакета санкций. Но мы понимаем риск: одна-две страны могут сорвать это решение, — отметил министр.

Напомним, по информации анонимных источников среди дипломатов ЕС, Венгрия не будет возражать против принятия 17-го пакета санкций Евросоюза против России. Официально новые ограничения могут утвердить в мае 2025 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.