В какой стране ЕС легче всего получить гражданство: результаты исследований

После начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других странах, в частности в странах Европы. Многие из них, спасаясь от войны и желая обеспечить себе и своим детям безопасное будущее, рассматривают возможность остаться в Европе на постоянной основе и получить гражданство одной из стран ЕС.

Факты ICTV узнавали, в какой стране ЕС легче всего получить гражданство, а где это сделать очень трудно.

Процесс получения гражданства в европейских странах является сложным и длительным, он предусматривает выполнение ряда требований, таких как проживание в стране в течение определенного времени, знание языка, культуры и законов страны, наличие легального дохода и жилья, а также успешное прохождение интеграционных тестов и собеседований. Кроме того, каждая страна имеет свои собственные правила и условия получения гражданства, которые могут отличаться.

Сейчас смотрят

В каких странах ЕС легче всего получить гражданство

Согласно исследованию, проведенному канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, самый высокий уровень натурализации зафиксирован в Швеции, что делает ее самой простой страной ЕС для получения гражданства.

Исследование базируется на анализе иммиграционных данных за период с 2009 по 2021 год. Выявлено, что в Швеции гражданство получает 9,3% заявителей, то есть почти каждый десятый. Кроме того, эта страна демонстрирует самый высокий уровень приема как среди мужчин, так и среди женщин.

Португалия занимает четвертое место среди 32 европейских стран по простоте получения гражданства. По статистике, более 3 из каждых 50 иностранцев, проживающих в стране, становятся ее гражданами. Это соответствует 6,6% от общего количества людей.

В каких странах ЕС труднее всего получить гражданство

В список стран, в которых труднее получить гражданство, попали Латвия, Чехия и Литва. Здесь гражданство получают менее 1% лиц.

Согласно исследованию, трудно получить гражданство в Дании, ведь здесь одобряют 2% заявлений.

В рейтинге стран Европейского Союза, где получить гражданство сложнее всего, Австрия, Лихтенштейн и Словакия. За ними следуют Словения и Германия, которые также имеют высокие требования к натурализации.

Согласно исследованию, сложнее всего среди стран ЕС получить гражданство Эстонии. Здесь положительное решение получают лишь 0,6% заявителей, что означает, что гражданство предоставляется примерно одному из двухсот претендентов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.