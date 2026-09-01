В Корабельном районе Херсона Россия атаковала дроном такси, в результате чего есть пострадавшие.

Атака на Херсон 1 сентября: что известно

Как сообщила Херсонская ОВА, по уточненной информации, около 13:40 в Корабельном районе города россияне атаковали дроном такси.

В результате удара пострадали трое взрослых и два ребенка. 11-летняя и 2-летняя девочки получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У старшего ребенка также обломочные ранения живота и ног.

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Кроме того, среди пострадавших — 46-летний водитель и две женщины 32 и 36 лет. У них диагностировались контузии, взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы. Мамы девочек также получили обломочные ранения ног.

Все пятеро находятся в больнице под наблюдением медиков. Их состояние – средней степени тяжести.

Напомним, что утром 31 августа российские военные атаковали Херсон беспилотниками. Под удар попало одно из медицинских учреждений города, также россияне попали дроном в женщину в центре города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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