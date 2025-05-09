ЕС готовит запасные планы в случае продолжения блокирования вступления Украины Венгрией

Европейский Союз готовится к различным вариантам развития событий, если Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС.

Об этом журналистам заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет Европейская правда.

ЕС разрабатывает план на случай вето Венгрии относительно вступления Украины

По словам Каллас, ЕС убежден, что двусторонние вопросы не должны влиять на вступление Украины в Евросоюз. Поэтому европейские структуры уже готовятся к возможному вето со стороны Венгрии.

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— У нас есть план Б и план В. Но наш фокус — план А, суть которого — получить поддержку всех, — заявила представитель ЕС, напомнив, что уже проводятся разговоры с Будапештом о снятии блокировки.

Как отметила Каллас, Украина выполняет свою часть работы на пути в Европейский Союз, но и сам Евросоюз должен сделать свою “домашнюю работу”.

— И мы работаем с венгерским правительством, — добавила она.

Верховный представитель Евросоюза также подчеркнула, что в случае отсутствия компромисса ЕС готов принять необходимые действия.

— Но если это не сработает — мы уже работаем над планом Б, но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе, — заявила Кая Каллас.

Она добавила, что евроинтеграция Украины важна не только для самой страны, но и для всего Европейского Союза.

Напомним, в прошлом месяце Украина и Венгрия согласились регулярно проводить консультации с 12 мая. Это может способствовать устранению беспокойств Будапешта и помочь разблокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Источник : Європейська правда

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