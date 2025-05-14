Где расположена Ливия на карте мира и как раньше называлась

13 мая 2025 года в столице Ливии Триполи произошли столкновения. Местные жители слышали взрывы и интенсивную стрельбу в окрестностях города, в частности в районах Айн-Зара и Салах-аль-Дин.

Где именно находится Ливия на карте мира и что известно о стране — читайте в материале Фактов ICTV.

Где расположена Ливия на карте мира

Государство Ливия — страна, которая расположена в северной части Африки. Она лежит на побережье Средиземного моря, между Тунисом на западе и Египтом на востоке.

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На юге Ливия граничит с Нигером, Чадом и Суданом, а на юго-западе — с Алжиром. Благодаря такому расположению страна имеет стратегическое значение как для африканского, так и для европейского региона.

Столица — Триполи. Крупнейшие города — Бенгази, Мисурата, Эз-Завия, Тобрук, Себга.

Страна занимает площадь 1 759 540 км², что делает Ливию одной из крупнейших стран Африки.

Численность населения — 7 305 659 (данные за 2023 год).

С 2007 года по административно-территориальному делению страна делится на 22 провинции (муниципалитеты). В предыдущем устройстве (с 2001 по 2007 годы) в стране было 32 муниципалитета.

Если посмотреть на расположение Ливии на карте мира, то можно заметить, что она занимает значительную территорию пустыни Сахара.

Пустыни охватывают около 98% страны. Самые известные среди них — Каланшо, Идехан-Мурзук и Идехан-Убари.

На юго-востоке расположено каменистое нагорье Тибести, где находится самая высокая точка страны гора Бикку-Битти (2266 м).

На севере тянется плато Эль-Ахдар, высота которого достигает до 876 м. Вдоль Средиземного моря раскинулись прибрежные низменности — Джефара, Сирт и Киренаика.

В Ливии нет крупных рек, однако есть много временных озер, называемых сабх или себх.

Климатическая ситуация варьируется от тропического климата во внутренних районах и до субтропического на побережьях.

Как раньше называлась Ливия

Название страны Ливия происходит еще с античных времен. В древнегреческой географии этот регион называли Libya. Так греки обозначали территории к западу от Египта.

Во времена Римской империи часть современной Ливии называли Триполитания, что происходит от названия Триполи — одного из главных городов региона. В ХХ веке, когда страна находилась под контролем Италии, она имела официальное название Итальянская Ливия.

После обретения независимости в 1951 году страна получила название Объединенное Королевство Ливии, а с 1969 года, после военного переворота Муаммара Каддафи, была переименована в Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию.

Современное название страны — Ливия.

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