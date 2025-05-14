Де розташована Лівія на карті світу та як раніше називалася

13 травня 2025 року у столиці Лівії Триполі відбулися сутички. Місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину на околицях міста, зокрема в районах Айн-Зара та Салах-аль-Дін.

Де саме розташована Лівія на карті світу та що відомо про країну — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Де розташована Лівія на карті

Держава Лівія — країна, яка розташована у північній частині Африки. Вона лежить на узбережжі Середземного моря, між Тунісом на заході та Єгиптом на сході.

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На півдні Лівія межує з Нігером, Чадом і Суданом, а на південному заході — з Алжиром. Завдяки такому розташуванню країна має стратегічне значення як для африканського, так і для європейського регіону.

Столиця — Тріполі. Найбільші міста — Бенгазі, Місурата, Ез-Завія, Тобрук, Себга.

Країна займає площу 1 759 540 км², що робить Лівію однією з найбільших країн Африки.

Чисельність населення — 7 305 659 (дані за 2023 рік).

З 2007 року за адміністративно-територіальним поділом країна поділяється на 22 провінції (муніципалітети). У попередньому устрої (з 2001 до 2007 року) в країні було 32 муніципалітети.

Якщо подивитись на розташування Лівії на карті світу, то можна помітити, що вона займає значну територію пустелі Сахара.

Більшу частину території Лівії займають пустелі. Вони охоплюють близько 98% країни. Найвідоміші Серед них — Каланшо, Ідехан-Мурзук і Ідехан-Убарі.

На південному сході розташоване кам’янисте нагір’я Тібесті, де розташована найвища точка країни гора Бікку-Бітті (2266 м).

На півночі тягнеться плато Ель-Ахдар, висота якого сягає до 876 м. Уздовж Середземного моря розкинулися прибережні низовини — Джефара, Сирт і Киренаїка.

Великих річок у Лівії немає, однак є чимало тимчасових озер, так званих сабх або себх.

Кліматична ситуація варіюється від тропічного клімату у внутрішніх районах й до субтропічного на узбережжях.

Як раніше називалася Лівія

Назва країни Лівія походить ще з античних часів. У давньогрецькій географії цей регіон називали Libya. Так греки позначали території на захід від Єгипту.

За часів Римської імперії частину сучасної Лівії називали Триполітанія, що походить від назви Триполі — одного з головних міст регіону. У ХХ столітті, коли країна перебувала під контролем Італії, вона мала офіційну назву Італійська Лівія.

Після здобуття незалежності у 1951 році країна отримала назву Об’єднане Королівство Лівії, а з 1969 року, після військового перевороту Муаммара Каддафі, була перейменована на Соціалістичну Народну Лівійську Арабську Джамахірію.

Сучасна назва країни — Лівія.

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