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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Де розташована Лівія на карті світу та як раніше називалася

Лівія на карті
Фото: Pixabay

13 травня 2025 року у столиці Лівії Триполі відбулися сутички. Місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину на околицях міста, зокрема в районах Айн-Зара та Салах-аль-Дін.

Де саме розташована Лівія на карті світу та що відомо про країну — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Де розташована Лівія на карті

Держава Лівія — країна, яка розташована у північній частині Африки. Вона лежить на узбережжі Середземного моря, між Тунісом на заході та Єгиптом на сході.

Зараз дивляться

На півдні Лівія межує з Нігером, Чадом і Суданом, а на південному заході — з Алжиром. Завдяки такому розташуванню країна має стратегічне значення як для африканського, так і для європейського регіону.

Столиця — Тріполі. Найбільші міста — Бенгазі, Місурата, Ез-Завія, Тобрук, Себга.

Країна займає площу 1 759 540 км², що робить Лівію однією з найбільших країн Африки.

Чисельність населення — 7 305 659 (дані за 2023 рік).

З 2007 року за адміністративно-територіальним поділом країна поділяється на 22 провінції (муніципалітети). У попередньому устрої (з 2001 до 2007 року) в країні було 32 муніципалітети.

Якщо подивитись на розташування Лівії на карті світу, то можна помітити, що вона займає значну територію пустелі Сахара.

Лівія на карті світу

Фото: скриншот / google maps

Більшу частину території Лівії займають пустелі. Вони охоплюють близько 98% країни. Найвідоміші Серед них — Каланшо, Ідехан-Мурзук і Ідехан-Убарі.

На південному сході розташоване кам’янисте нагір’я Тібесті, де розташована найвища точка країни гора Бікку-Бітті (2266 м).

На півночі тягнеться плато Ель-Ахдар, висота якого сягає до 876 м. Уздовж Середземного моря розкинулися прибережні низовини — Джефара, Сирт і Киренаїка.

де Лівія на карті

Фото: Рixabay

Великих річок у Лівії немає, однак є чимало тимчасових озер, так званих сабх або себх.

Кліматична ситуація варіюється від тропічного клімату у внутрішніх районах й до субтропічного на узбережжях.

Як раніше називалася Лівія

Назва країни Лівія походить ще з античних часів. У давньогрецькій географії цей регіон називали Libya. Так греки позначали території на захід від Єгипту.

За часів Римської імперії частину сучасної Лівії називали Триполітанія, що походить від назви Триполі — одного з головних міст регіону. У ХХ столітті, коли країна перебувала під контролем Італії, вона мала офіційну назву Італійська Лівія.

Після здобуття незалежності у 1951 році країна отримала назву Об’єднане Королівство Лівії, а з 1969 року, після військового перевороту Муаммара Каддафі, була перейменована на Соціалістичну Народну Лівійську Арабську Джамахірію.

Сучасна назва країни — Лівія.

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