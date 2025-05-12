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В столице Ливии вспыхнули столкновения, слышны взрывы и интенсивная стрельба

Вибухи у столиці Лівії
Фото: Факти ICTV

В столице Ливии Триполи вспыхнули столкновения, местные жители слышали взрывы и интенсивную стрельбу.

Столкновения в столице Ливии — что происходит

Местный департамент медицинской помощи призвал всех жителей Триполи ни в коем случае не выходить из дома ради собственной безопасности, пишет Al-Wasat.

Издание сообщает, что работа международного аэропорта Митига приостановлена, а рейсы перенаправлены в город Мисурата.

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Утверждается, что это часть мер предосторожности для избежания любых потенциальных происшествий в сфере безопасности или напряженности в регионе.

Жители Триполи заявили корресподентам, что слышали звуки сильной стрельбы в районах Айн-Зара и Салах-аль-Дин (в окрестностях столицы Ливии).

Местные журналисты предполагают, что причиной столкновений могло стать убийство высокопоставленного чиновника правительства национального единства Абдула Гани аль-Кикли, известного как Генива.

Недавно вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия начала активно перемещать военные подразделения из Сирии в Ливию, чтобы усилить политическое и военное влияние на страны Южной Европы, особенно Италию и Грецию.

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Источник: Al-Wasat

Взрыв, Лівія, Стрілянина, сутички
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