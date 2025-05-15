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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Кремле подтвердили, что Путин не приедет в Стамбул

Володимир ПУТІН
Фото: Getty Images

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в возможной встрече с украинской делегацией в Стамбуле.

Путин не приедет в Стамбул

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Кремля.

– Песков негативно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин будет присутствовать на переговорах в Турции, – пишет издание.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига уже прибыли в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом, после чего состоится встреча с российской делегацией.

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Переговоры 15 мая

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением главы РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле 15 мая.

Однако накануне встречи двух президентов кремлевский диктатор подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции.

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Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Стамбул
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