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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Кремлі підтвердили, що Путін не приїде у Стамбул

Володимир ПУТІН
Фото: Getty Images

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує брати участь у можливій зустрічі з українською делегацією у Стамбулі.

Путін не приїде у Стамбул

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости, посилаючись на заяву прессекретаря Кремля.

– Пєсков негативно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін буде присутній на переговорах у Туреччині, – пише видання.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже прибули до Туреччини для переговорів із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, після чого має відбутися зустріч з російською делегацією.

Зараз дивляться

Переговори 15 травня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився на пропозицію очільника РФ Володимира Путіна зустрітися у Стамбулі 15 травня.

Однак напередодні зустрічі двох президентів кремлівський диктатор підписав розпорядження про склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині.

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Переговори у Стамбулі між Україною і РФ, Зеленський і Путін

Владимир Путин, Володимир Зеленський, Дмитрий Песков, Стамбул
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