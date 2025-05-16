Переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле завершились: что известно
В полдень 16 мая завершились трехсторонние переговоры в Стамбуле с участием делегаций Украины, США и Турции.
Обновлено в 12:01.
Переговоры в Турции сегодня: что известно
Переговоры представителей Украины, США и Турции продолжались около часа.
В 10:48 по киевскому времени в МИД показали кадры встречи делегаций Украины, США и Турции.
Видео встречи представителей трех стран опубликовал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Украинскую делегацию, кроме главы ОП Андрея Ермака, представляли министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
От США участие в трехсторонних переговорах в Турции сегодня принимали государственный секретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак.
От турецкой стороны были вовлечены в переговоры по Украине глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.
Напомним, что Андрей Ермак, Рустем Умеров и Андрей Сибига перед трехсторонними переговорами встречались со:
- спецпредставителем президента США Китом Келлогом;
- советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом;
- дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном;
- советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером.
Стороны скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле, которая также должна состояться сегодня.
Напомним, что предложение провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая озвучил президент РФ Владимир Путин во время своего воскресного ночного обращения.
Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день ответил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая.
Однако российский диктатор на переговоры, которые сам же и инициировал, не прибыл, а отправил вместо себя переговорщиков во главе со своим помощником Владимиром Мединским.
Владимир Зеленский отметил, что уровень российской делегации, которую страна-агрессор сформировала для переговоров в Стамбуле, больше похож на бутафорский.
Поэтому вчера президент Украины встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а сегодня отбыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества.
Украинская делегация сегодня остается в Стамбуле для дальнейших встреч.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.