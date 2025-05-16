Переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле завершились: что известно

В полдень 16 мая завершились трехсторонние переговоры в Стамбуле с участием делегаций Украины, США и Турции.

Обновлено в 12:01.

Переговоры в Турции сегодня: что известно

Переговоры представителей Украины, США и Турции продолжались около часа.

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В 10:48 по киевскому времени в МИД показали кадры встречи делегаций Украины, США и Турции.

Видео встречи представителей трех стран опубликовал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинскую делегацию, кроме главы ОП Андрея Ермака, представляли министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

От США участие в трехсторонних переговорах в Турции сегодня принимали государственный секретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак.

От турецкой стороны были вовлечены в переговоры по Украине глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

Напомним, что Андрей Ермак, Рустем Умеров и Андрей Сибига перед трехсторонними переговорами встречались со:

спецпредставителем президента США Китом Келлогом;

советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом;

дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном;

советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером.

Стороны скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле, которая также должна состояться сегодня.

Напомним, что предложение провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая озвучил президент РФ Владимир Путин во время своего воскресного ночного обращения.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день ответил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая.

Однако российский диктатор на переговоры, которые сам же и инициировал, не прибыл, а отправил вместо себя переговорщиков во главе со своим помощником Владимиром Мединским.

Владимир Зеленский отметил, что уровень российской делегации, которую страна-агрессор сформировала для переговоров в Стамбуле, больше похож на бутафорский.

Поэтому вчера президент Украины встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а сегодня отбыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества.

Украинская делегация сегодня остается в Стамбуле для дальнейших встреч.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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