Проросійський Сіміон закликав румунів вийти на “мирний протест”, але без нього

Проросійський політик Джордже Сіміон після поразки на виборах у Румунії закликав своїх прихильників виходити на акції протесту на вулиці. Проте сам він заявив, що на них не з’явиться, бо боїться, що його арештують.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

Сіміон закликає румунів до “мирного протесту”

— Я закликаю вас вийти на мирні протести. Звертаю вашу увагу на те, що і за Келіном Джорджеску (проросійський соратник Сіміона, – Ред.), і за мною пильно стежать, і кожне наше слово виривається з контексту. Боріться за Румунію, бо вони (влада, – Ред.) справді бояться нас. Робіть це мирно. Я буду це повторювати щоразу, бо вони хочуть посадити нас до в’язниці, – заявив Сіміон.

Він додав, що виходити на вулиці – це право румунів. Проте додав, що його на протестах не буде, оскільки його нібито можуть під час них заарештувати.

Зараз дивляться

— Мене там не буде, бо вони (влада, – Ред.) використають це, аби мене заарештувати, оголосити нас поза законом, як вони нам погрожували, і влаштувати кровопролиття, – сказав він.

Нагадаємо, перемогу на виборах у Румунії здобув прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, який у другому турі випередив ультраправого кандидата Джордже Сіміона.

Після поразки Сіміон безрезультатно намагався оскаржити результати голосування у суді, анонсував подальшу боротьбу. Конституційний суд Румунії відхилив його скаргу.

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