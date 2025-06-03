Спецоперация Паутина: Генштаб подтвердил уничтожение 41 самолета РФ

В результате спецоперации Паутина, которую СБУ провела 1 июня на территории России, вражеская авиация понесла значительные потери — был уничтожен 41 самолет.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 3 июня.

В результате спецоперации СБУ уничтожен 41 военный самолет врага

— После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов, — говорится в сообщении Генштаба.

Обновленная статистика потерь вражеской техники свидетельствует, что суммарные потери авиации РФ с начала войны выросли до 413 единиц, из них 41 – за последние сутки.

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В Генштабе также сообщили, что с начала текущих суток на линии соприкосновения зафиксировано 81 боевое столкновение.

Основными направлениями боевых действий остаются: Харьковское, Купянское, Лиманское, Краматорское, Торецкое, Покровское, Новопавловское, Гуляйпольское, Ореховское и Курское. Наибольшая интенсивность боев наблюдается на Покровском направлении, где произошло 22 боевых столкновения.

Что известно об операции Паутина

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила атаку на несколько российских аэродромов с помощью FPV-дронов.

По оценкам СБУ, в результате операции Паутина Россия понесла убытки на сумму около $7 млрд.

Было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет, размещенных на основных аэродромах базирования РФ.

Минобороны РФ подтвердило факт атаки. Согласно официальному заявлению ведомства вечером 1 июня, украинские FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Россия назвала эти действия терактом.

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