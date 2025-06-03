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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Спецоперація Павутина: Генштаб підтвердив знищення 41 літака РФ

Операція Павутина, Василь Малюк
Фото: Факти ICTV

Унаслідок спецоперації Павутина, яку СБУ провела 1 червня на території Росії, ворожа авіація зазнала значних втрат – було знищено 41 літак.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 3 червня.

Унаслідок спецоперації СБУ знищено 41 військовий літак ворога

 – Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден, – зазначено у повідомленні Генштабу.

Оновлена статистика втрат ворожої техніки свідчить, що сумарні втрати авіації РФ з початку війни зросли до 413 одиниць, із них 41 – за останню добу.

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У Генштабі також повідомили, що від початку поточної доби на лінії фронту зафіксовано 81 бойове зіткнення.

Основними напрямками бойових дій залишаються: Харківський, Куп’янський, Лиманський, Краматорський, Торецький, Покровський, Новопавлівський, Гуляйпільський, Оріхівський та Курський. Найбільша інтенсивність боїв спостерігається на Покровському напрямку, де сталося 22 бойових зіткнення.

Що відомо про операцію Павутина

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила атаку на декілька російських аеродромів за допомогою FPV-дронів.

За оцінками СБУ, внаслідок операції Павутина Росія зазнала збитків на суму близько $7 млрд. Було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розміщених на основних аеродромах базування РФ.

Міноборони РФ підтвердило факт атаки. Згідно з офіційною заявою відомства ввечері 1 червня, українські FPV-дрони атакували аеродроми в Мурманській, Іркутській, Івановській, Рязанській та Амурській областях. Росія назвала ці дії терактом.

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