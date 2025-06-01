Спецоперация Паутина: СБУ поразила более 40 самолетов в тылу врага

России горят десятки вражеских стратегических бомбардировщиков.

Как сообщают источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины, это результат масштабной спецоперации, которую прямо сейчас проводит СБУ в тылу РФ.

Спецоперация Паутина

По словам источников, дроны СБУ осуществляют прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города. Предварительно, поражено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

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В частности, пылает аэродром Белая, где базируется часть вражеской авиации. Ориентировочные убытки противника составляют более $2 млрд.

Операция получила название Паутина. Официальных комментариев от СБУ пока не поступало.

Обновлено. Появились еще кадры российских военных аэродромов, горящие в результате уникальной спецоперации СБУ.

На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которой лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Впечатлено более 40 вражеских самолетов.

Взрывы вблизи авиабазы Оленья

Также 1 июня вблизи авиабазы Оленья в Мурманской области РФ вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщают российские СМИ, в регионе были слышны взрывы.

По предварительной информации, до объекта могли долететь неизвестные дроны.

Местные жители слышали взрывы, а в сети появились кадры с огромным столбом черного дыма, поднимающегося над районом инцидента.

Отметим, что аэродром Оленья используется военными, в частности, для размещения стратегической авиации.

Официального подтверждения причин возгорания от властей РФ пока нет.

Напомним, в ГУР сообщили, что ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированной Акимовки Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв.

Подорван российский военный поезд, который направлялся в сторону оккупированного Крыма.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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