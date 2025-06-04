Як розпочиналася спецоперація СБУ Павутина: з’явилися унікальні кадри

Зʼявилися перші кадри початку спецоперації СБУ Павутина з ураження стратегічної авіації РФ.

Унікальні кадри Фактам ICTV надали джерела Служби безпеки України.

Перші кадри підготовки Павутини

На відео зафіксовано момент, як одна з автівок, завантажена модульними будиночками, вирушає у напрямку місця проведення операції.

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За інформацією джерел, саме так розпочався етап підготовки до удару по стратегічній авіації РФ, яка є одним із ключових інструментів агресії проти України.

Спецоперація Павутина

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога.

За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які щоденно бомбардують українські міста.

Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

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