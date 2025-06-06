Поражены аэродромы Энгельс и Дягилево: подтверждение Генштаба ВСУ

Российская Федерация подверглась новым атакам на критически важную и военную инфраструктуру.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, обнародовав соответствующие кадры.

Удар беспилотников по аэродромам РФ

По его словам, поражена нефтебаза в Энгельсе, аэродром Дягилево, а также завод Прогресс в Мичуринске, который имеет ключевое значение для российского ВПК.

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— Также был поражен завод Прогресс в Мичуринске — это один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса. Именно отсюда Россия получает те компоненты, которые питают ее ракетные и артиллерийские системы, — отметил Коваленко.

Предприятие специализируется на производстве высокоточных электронных систем, которые используются в наведении, стабилизации и управлении артиллерией и РСЗО.

Подтверждение Генштаба

Впоследствии в Генеральном штабе подтвердили, что в ночь на 6 июня ВСУ поразили:

аэродром Энгельс в Саратовской области, где после спецоперации СБУ оставалась скопленная авиация противника;

аэродром Дягилево в Рязанской области, с которого осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики, базируются истребители сопровождения и воздушные заправщики.

— В Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром — отметили в Генштабе.

В Рязанской области также зафиксировано поражение целей и работу российской ПВО. В районе аэродрома Дягилево возник пожар, результаты уточняются.

Кроме того, по информации Андрея Коваленко, был поражен оборонный завод “Прогресс” в Мичуринске, специализирующийся на производстве высокоточных электронных приборов для артиллерии, РСЗО и систем управления войсками.

Это один из главных поставщиков в концерны Ростех и Техмаш, которые обеспечивают серийное производство Гиацинтов, МСТА, Торнадо и даже частей для Искандеров.

Также Силы обороны нанесли удар по логистическому пункту 30 мотострелкового полка 72 дивизии в районе н.п. Кульбаки (Курская область РФ).

Эти удары могут существенно повлиять на темпы снабжения российской армии высокоточным оружием, усложнив координацию и управление огневыми ударами по территории Украины.

Спецоперация Паутина

Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.

По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.

Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

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