Обстрел Полтавщины: повреждены склады, админздания и кафе, есть пострадавшие
В ночь на 6 июня враг провел массированную атаку Кременчугского района Полтавской области. В результате повреждены административные здания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе.
Об этом на своем Telegram-канале сообщили глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Пожары ликвидированы
— Пожары, возникшие в результате атаки, на данный момент ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом, — говорится в сообщении.
Владимир Когут добавил, что в результате массированной удара РФ пострадали три человека.
— Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, — проинформировал глава Полтавской ОВА.
Источник: Владимир Когут
Фото: ГСЧС Полтавщины