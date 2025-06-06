Обстрел Полтавщины: повреждены склады, админздания и кафе, есть пострадавшие

В ночь на 6 июня враг провел массированную атаку Кременчугского района Полтавской области. В результате повреждены административные здания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе.

Об этом на своем Telegram-канале сообщили глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Пожары ликвидированы

— Пожары, возникшие в результате атаки, на данный момент ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом, — говорится в сообщении.

Владимир Когут добавил, что в результате массированной удара РФ пострадали три человека.

Сейчас смотрят

— Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, — проинформировал глава Полтавской ОВА.

Источник: Владимир Когут

Фото: ГСЧС Полтавщины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.