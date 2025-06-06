Уражено аеродроми Енгельс та Дягілево: підтвердження Генштабу ЗСУ

Російська Федерація зазнала нових ударів по критичній та військовій інфраструктурі.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, оприлюднивши відповідні кадри.

Удар безпілотників по аеродромам РФ

За його словами, уражено нафтобазу в Енгельсі, аеродром Дягілєво, а також завод Прогресс у Мічурінську, який має ключове значення для російського ВПК.

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– Також був уражений завод Прогресс у Мічурінську — це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Саме звідси Росія отримує ті компоненти, які живлять її ракетні та артилерійські системи, — зазначив Коваленко.

Підприємство спеціалізується на виробництві високоточних електронних систем, які використовуються у наведенні, стабілізації та управлінні артилерією й РСЗВ.

Підтвердження Генштабу

Згодом у Генеральному штабі підтвердили, що у ніч на 6 червня ЗСУ уразили:

аеродром Енгельс у Саратовській області, де після спецоперації СБУ залишалася скупчена авіація противника;

аеродром Дягілєво в Рязанській області, з якого здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники, базуються винищувачі супроводу та повітряні заправники.

– У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з паливно-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею — зазначили в Генштабі.

У Рязанській області також зафіксовано ураження цілей і роботу російської ППО. У районі аеродрому Дягілєво виникла пожежа, результати уточнюються.

Крім того, за інформацією Андрія Коваленка, було уражено оборонний завод Прогрес у Мічурінську, що спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів для артилерії, РСЗВ та систем управління військами.

Це один із головних постачальників до концернів Ростех і Техмаш, які забезпечують серійне виробництво Гіацинтів, МСТА, Торнадо і навіть частин для Іскандерів.

Також Сили оборони завдали удару по логістичному пункту 30 мотострілецького полку 72 дивізії у районі н.п. Кульбаки (Курська область РФ).

Ці удари можуть суттєво вплинути на темпи постачання російської армії високоточною зброєю, ускладнивши координацію та управління вогневими ударами по території України.

Спецоперація Павутина

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога.

За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які щоденно бомбардують українські міста.

Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

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