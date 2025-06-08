Нацгвардия могла применить слезоточивый газ против протестующих в Лос-Анджелесе

Бойцы Национальной гвардии, вероятно, применили слезоточивый газ против протестующих в Лос-Анджелесе сегодня днем.

Об этом сообщает NBC News.

Нацгвардия могла использовать слезоточивый газ

Протестующие собрались у федерального здания, которое охраняли представители Национальной гвардии. Бойцы бросали канистры, из которых при ударе о землю выделялось дымообразное вещество. В результате толпа рассеялась.

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Через несколько минут после инцидента протестующие начали медленно возвращаться к зданию. Бойцы Нацгвардии образовали периметр вокруг него.

Что известно о протестах в Лос-Анджелесе

Напомним, вечером 6 июня в Лос-Анджелесе состоялись массовые протесты в ответ на широкомасштабные рейды, проведенные иммиграционной службой ICE.

Как сообщила на пресс-конференции в пятницу директор Коалиции за гуманные права иммигрантов Анжелика Салас, по всему городу было проведено не менее семи рейдов. Они состоялись, в частности, в двух магазинах Home Depot, в магазине сладостей и на складе оптового продавца одежды.

По словам Салас, в ходе операций было задержано более 45 человек. Она назвала действия иммиграционной службы “случайными обысками”, которые, вероятно, проводились без соответствующих ордеров.

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2 тыс. бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес, чтобы поддержать иммиграционных агентов, которые столкнулись с протестующими во время рейдов на рабочих местах.

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